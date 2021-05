Gli revocano l'affidamento in prova, 53enne arrestato dai carabinieri

È stato arrestato nella tarda serata di ieri. L'uomo, dopo le previste formalità, verrà condotto in carcere ad Isernia

Nella tarda serata di ieri i carabinieri della sezione radiomobile del Nor di Pescara hanno arrestato un 53enne con vari precedenti di polizia, in esecuzione di un'ordinanza di revoca del beneficio della misura alternativa dell'affidamento in prova a cui l'uomo era sottoposto, e che gli era stato revocato il 19 maggio dal tribunale di sorveglianza di Campobasso.

L'arrestato, dopo le previste formalità, verrà condotto in carcere ad Isernia.