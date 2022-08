Reflusso di liquami per l'avaria del sistema fognario, sospesa l'attività di un piccolo ristorante

Ispezioni in fast food e street food pescaresi prossimi alle zone della movida e in quelle a maggior afflusso di turisti balneari da parte dei carabinieri del Nas di Pescara.

In un’attività di piccola ristorazione, votata alla vendita per asporto e alla somministrazione di piatti tipici hawaiani, a base di riso e condimenti di pesce crudo e cotto, molto in voga tra i giovanissimi, i militari del nucleo antisofisticazione hanno documentato l’avaria dell’impianto fognario.

Il malfunzionamento del sistema ha causato reflusso di liquami e conseguente inagibilità del servizio igienico e dello spogliatoio.

L’intervento congiunto con il Sian (servizio igiene degli alimenti e della nutrizione) della Asl di Pescara, ha disposto l’immediata sospensione dell’attività, sino al ripristino delle condizioni igienico - sanitarie, strutturali e funzionali utili al corretto e sicuro funzionamento dell’impresa alimentare. Nei confronti del responsabile sono state elevate sanzioni amministrative per alcune migliaia di euro. Dal Comando dei Nas non è stato indicato il nome dell'attività sottoposta e ispezione.