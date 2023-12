Cervo cieco di quasi 2 quintali salvato a Villa Celiera [FOTO]

Nella giornata dell'11 dicembre è stato recuperato e messo in salvo, a Villa Celiera, un cervo adulto di oltre 150 kg. L'animale, rinvenuto in evidente stato di disorientamento perché cieco, è stato intercettato e presidiato per 6 ore dai carabinieri Forestali di Farindola, più precisamente dagli appuntati Sonia Marini e Marco Gallerati, in attesa dei soccorsi. Sul posto sono poi intervenuti i veterinari del parco della Maiella, capitanati dal dottor Simone Angelucci che ha narcotizzato il cervo a distanza con il fucile anestetico, e i vigili del fuoco elicotteristi di Pescara per il trasporto.

Anche il sindaco di Villa Celiera, Domenico Vespa, ha partecipato alle operazioni, spiegando che l'esemplare "è rimasto ferito in un combattimento nel branco", anche se potrebbe trattarsi pure di una malattia infettiva (le cause sono ancora da approfondire), e ringraziando "il nostro concittadino, Gianfranco Mantini, che è subito accorso, rendendosi disponibile con mezzo proprio a prestare soccorso".

C'è inoltre stata, riferisce Vespa, "la tempestiva segnalazione del dipendente Aca, Nicola Sciarra", con "l'immediato intervento dei carabinieri Forestali del Parco, Marco Gallerati e Sonia Marini, del gruppo elicotteristi dei vigili del fuoco di Pescara e dei veterinari del vicino Parco Maiella".

Le operazioni di soccorso e cattura sono durate dalle 10 alle 16, e sono state ore estenuanti perché inizialmente il soccorso con l'elicottero non è stato possibile a causa del troppo vento. Di conseguenza, i vigili del fuoco hanno aiutato gli altri soccorritori a portare il cervo a spalla. Ora l'animale si trova nel centro di recupero della fauna selvatica a Caramanico Terme.