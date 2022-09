Recuperato dai vigili del fuoco un gattino finito in una caditoia in via Paolini

Intervento questa mattina 22 settembre di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara, intervenuta in via Paolini per salvare un gattino. L'animale, infatti, era rimasto intrappolato in una caditoia ed aveva richiamato l'attenzione con il suo miagolio di passanti e residenti che hanno chiamato i vigili del fuoco. Una volta sul posto, con una scala a gangi gli operatori hanno recuperato il felino affidato poi al personale veterinario della Asl.