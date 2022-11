Recuperati i due ragazzi rimasti bloccati sulla Majella: fratture per uno di loro

Le operazioni non sono state semplici, ma alla fine i due escursionisti rimasti bloccati sulla Majella poco distante dal bivacco Fusco sono stati portati in salvo. Secondo le prime informazione fornite dal soccorso alpino speleologico abruzzese arrivato sul posto con due squadre (una di Penne e una di Chieti), uno dei due ha riposrato delle fratture ma non se ne conosce ancora l'entità così come non si sa ancora nulla della loro provenienza.

Proprio in questo momento li stanno riportando a valle a piedi, sfidando la neve e le forte raffiche di vento che stanno interessando la zona