Recuperati dal soccorso alpino i tre alpinisti bloccati durante la notte sul Gran Sasso

Intervento di soccorso nella mattinata del 27 giugno sul Gran Sasso, dove il personale del soccorso alpino e speleologico abruzzese, con una squadra di Teramo e l’elicottero decollato dall’aeroporto di Preturo, ha preso in assistenza e recuperato 3 alpinisti rimasti bloccati a Intermesoli, sul versante est del Gran Sasso. Il trio ha dovuto trascorrere la notte all'addiacco dopo che era rimasto fermo per un blocco che ha interessato le corde di arrampicata.

I tre, quando hanno capito che le corde erano bloccate e non sarebbero riusciti a scendere, in serata hanno allertato i soccorsi. Ma ormai era troppo tardi per effettuare un recupero con l’elicottero e dal momento che i tre, raggiunti telefonicamente, hanno precisato di stare bene e al sicuro, si è organizzato il recupero per le prime ore della mattinata del 27 giugno.