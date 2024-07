Recuperati tre alpinisti romani rimasti bloccati sotto la vetta centrale del Corno Grande [VIDEO]

Intervento di recupero nella serata del 13 luglio da parte del Soccorso alpino e speleologico abruzzese che ha messo in salvo tre alpinisti romani rimasti bloccati sotto la vetta centrale del Corno Grande. Sul posto è intervenuto l'elicottero con il pilota e il tecnico verricellista, che ha operato con le pale dell'elicottero a pochissimi metri dalla parete. L'operatore è stato sbarcato sul posto e in pochi istanti ha messo in sicurezza le persone predisponendo la loro evacuazione tramite verricello. Un intervento conclusosi nel migliore dei modi grazie alla profonda conoscenza del territorio del tecnico, che ha consentito una rapida risoluzione in condizioni di sicurezza sia per il personale a bordo che per i richiedenti aiuto.

