Recuperata l'imbarcazione "Mythos" affondata nel mese di settembre davanti alla diga foranea

Ieri mattina 15 novembre si sono concluse le operazioni di recupero dell'imbarcazione da diporto "Mythos" che nel mese di settembre era rimasta incagliata nel lato esterno della diga foranea. L'episodio era avvenuto il 21 settembre, e l'imbarcazione era affondata durante un primo tentativo di recupero a causa anche di un'avaria al motore. A bordo c'erano due persone che non riportarono conseguenze.

Le operazioni di ieri, spiega la guardia costiera di Pescara, sono state effettuate dall'unità "Ahts Buccaneer" in assoluta sicurezza sotto vigilanza del personale che ha monitorato costantemente la situazione per evitare qualsiasi pericolo. Il relitto è stato trasferito nel porto di Ortona dove verrà smaltito come rifiuto speciale. Il direttore marittimo di Pescara capitano di vascello Minervino: