Tre ragazzi (2 minorenni) rapinati con coltello in due giorni, arrestato un giovane

La polizia di Stato ha tratto in arresto un ragazzo di 19 anni (senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine) in quanto ritenuto responsabile di aver messo a segno 3 rapine e una tentata rapina a Pescara tra lunedì e martedì sera della scorsa settimana.

Il 19enne, già noto alle forze dell'ordine e cresciuto in città, aveva fatto rientro in città proprio la settimana scorsa e alloggiava in un albergo dal quale sarebbe andato via giovedì scorso.

Già lunedì sera, giorno del rientro nel capoluogo adriatico, il ragazzo ha messo a segno la prima rapina lungo la strada parco al confine con Montesilvano: ha avvicinato un giovane di 22 anni al quale, sotto la minaccia di un coltellino svizzero, ha portato via il telefono cellulare. Sempre in questa occasione ha tentato una seconda rapina ai danni di un 16enne che però è riuscito a scappare.

La sera successiva ha invece aggredito, puntandogli il coltello alla gola, un altro 22enne davanti al Conservatorio. Il giovane è scappato verso via Cesare Battisti nel tentativo di rifigiarsi nel portone del palazzo di casa. Ma qui è stato raggiunto, ne è scaturita una colluttazione con il ferimento al braccio dopo una coltellata. Il rapinatore si è rapidamente dileguato nonostante il tempestivo intervento degli agenti della squadra volante. Solo un'ora più tardi una terza rapina ha visto come vittima un 15enne in attesa alla fermata dell'autobus, percosso anche con uno schiaffo al quale è stato portato via il cellulare.

Il mercoledì mattina gli agenti della squadra mobile che si occupano delle indagini hanno ascoltato le vittime e avuto un quadro più chiaro della situazione. Tanto che già la sera i poliziotti della sezione antirapina hanno individuato e fermato il presunto responsabile che aveva con sé il coltellino svizzero usato e uno dei cellulari rubati. Invece non è stato recuperato un iPhone. Il 19enne è stato accompagnato in carcere.