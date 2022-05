Quattro rapinatori in fuga a Spoltore: due vengono fermati dai carabinieri e dalla squadra mobile

Sono stati fermati in quanto sospettati e indiziati per i reati di rapina pluriaggravata e ricettazione due dei quattro malviventi intercettati ieri pomeriggio 13 maggio dalla polizia municipale di Spoltore a bordo di un'auto rubata. L'operazione congiunta fra polizia di stato e carabinieri ha portato infatti all'individuazione di due dei rapinatori che avrebbero messo a segno un colpo a Fossacesia. I due, di nazionalità serba, sono stati localizzati dopo che il personale della squadra mobile e dei carabinieri era intervenuto in via Castellani a Spoltore, dove gli agenti della municipale avevano intercettato la Wolkswagen Golf. Qui l'auto era rimasta impantanata in un terreno durante la fuga. I quattro occupanti hanno cercato di far perdere le loro tracce dileguandosi lungo i campi della zona. Due dei fuggitivi, sono stati successivamente fermati. Nelle ore precedenti, insieme alle altre due persone rimaste per il momento ignote, avevano messo a segno una rapina a Fossacesia, in provincia di Chieti, durante la quale hanno minacciato il proprietario di un’abitazione con un cacciavite dopo aver asportato dalla sua abitazione del denaro ed

un monile in oro.

La vettura con cui i quattro si sono allontanati dall’abitazione in provincia di Chieti, circolava con una targa rubata a Manoppello ma al momento del fermo del veicolo era stata già sostituita con un’altra, asportata ad un mezzo parcheggiato a Pescara. Durante la perquisizione nell'auto sono state rinvenute e sequestrate le targhe oggetto di furto, oltre al cacciavite utilizzato per commettere la rapina, dei passamontagna, i guanti indossati dai rapinatori e l’anello in oro sottratto alla vittima della rapina. Sulla Gol era anche installata una sirena bitonale, simile a quella in uso alle forze dell'ordine. I fermati sono a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di essere condotti in carcere.