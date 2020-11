Rapinato un uomo in via Raiale a Pescara

Un uomo è stato rapinato in via Raiale a Pescara davanti a un bar questa mattina, venerdì 6 novembre.

Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata dopo mezzogiorno nei pressi del cementificio.

Lanciato l'allarme sul posto sono arrivate le pattuglie della polizia con gli agenti della squadra volante e del reparto prevenzione crimine Abruzzo.

In base alla ricostruzione di quanto accaduto ad agire sarebbero stati 2 uomini con il volto coperto e armati di pistola che hanno bloccato l'uomo dopo che aveva lasciati il denaro nell'auto. Vittima un addetto di una ditta che si occupa di slot machines che aveva da poco ritirato i soldi da una sala chiusa dopo il Dpcm per il Covid-19 (Coronavirus). I due malviventi hanno anche rubato l'automobile della vittima, che sarebbe stata ritrovata poco dopo nella zona del palazzetto Papa Giovanni Paolo II, dopo essersi fatti consegnare le chiavi. Il bottino ammonta a circa 24 mila euro.

Indagini in corso da parte della squadra mobile.