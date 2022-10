Rapina in un supermercato di Porta Nuova, bandito armato di pistola porta via migliaia di euro

Una rapina in un supermercato di Porta Nuova a Pescara è stata messa a segno nella serata di ieri, martedì 11 ottobre.

Ad agire un solo uomo armato di pistola e con il volto coperto da un passamontagna.

Ha fatto irruzione nel supermercato verso le ore 20, all'orario di chiusura.

All'interno, oltre ai dipendenti, anche cinque, sei clienti che per la paura sono scappati subito nella parte posteriore del locale. Il malvivente è infatti entrato urlando e intimando al direttore del supermercato, che in quel momento era alla cassa, di farsi consegnare il denaro contenuto. Sotto la minaccia della pistola, sia per la sua sicurezza che per quella dei suoi dipendenti e dei clienti presenti, l'unica strada possibile da seguire è stata quella di aprire il registratore di cassa e consegnare il denaro richiesto. Il bandito, ottenuto il bottino, circa 4 mila euro, sarebbe fuggito inizialmente a piedi e poi con uno scooter lasciato in precedenza dietro l'angolo. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri nel giro di pochi minuti ma il rapinatore si era già dileguato. I militari dell'Arma si occupano delle indagini e saranno visionate le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.