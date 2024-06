Rapina due supermercati nel giro di pochi minuti in via Bologna: bloccato dai carabinieri

Ha messo a segno due rapine nel giro di pochi minuti in altrettanti supermercati di via Bologna, ma è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri. Nei guai è finito un uomo residente a Pescara, denunciato a piede libero per tentata rapina. Erano circa le 21 del 25 giugno quando l'uomo, con il volto travisato da una busta di plastica, è entrato in un primo supermercato dove ha spintonato la cassiera è portato via dalla cassa 200 eur per poi darsi alla fuga. Pochi minuti dopo, con lo stesso modus operandi, è entrato in un'altra attività in chiusura e qui, approfittando di una distrazione della cassiera, ha portato via invece 300 eur. Una volta in fuga a piedi, è stato notato da due persone che hanno fornito dettagli alla pattuglia dei carabinieri arrivata sul posto. I militari hanno quindi raggiunto l'uomo e lo hanno bloccato.