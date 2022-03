Rapina a Sambuceto, spari e veicoli in fiamme: caos lungo le strade

Scene da film e tanta paura a Sambuceto nella serata di oggi, giovedì 24 marzo.

Malviventi in azione nella sede dell'Ivri in via Po, nella zona dell'Ipercoop, per una rapina con spari.

Subito dopo i banditi si sono dileguati ma bloccando tutte le strade nei dintorni con camion lasciati di traverso e dati alle fiamme e automobili incendiate. Chiusi Tiburtina, asse attrezzato e strade limitrofe.

Sul posto sono in azione i vigili del fuoco e i carabinieri, come riferisce ChietiToday con tanto di foto e video di quanto accaduto.