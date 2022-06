Rapina nella sala slot di Spoltore: tre arresti, in manette anche un complice che si è finto cliente

I carabinieri della compagnia di Pescara hanno eseguito questa mattina tre ordinanze di custodia cautelare in carcere per altrettanti soggetti, due residenti a Pescara e uno a Roma. Si tratta dei tre uomini che sarebbero responsabili della rapina alla sala slot "Jackpot ideale" in via Majella a Spoltore, avvenuta il 24 aprile scorso poco dopo el 23. Per loro l'accusa è di rapina aggravata.

In quell'occasione due individui travisati con casco e passamontagna di cui uno armato di fucile sono entrati nella sala scommesse, hanno immobilizzato un avventore aggredendolo fisicamente colpendolo con calci e pugni,

costringendo quindi il proprietario della sala ad aprire la cassaforte e consegnare ai malfattori l’importo di euro 15.000. Le indagini della sezione operativa della compagnia di Pescara hanno permesso di ricostruire tutti gli spostamenti dei presunti malfattori, in particolare l’arrivo dei due a bordo di un ciclomotore poi risultato rubato, nonché la loro fuga a bordo dello stesso abbandonato poco distante dalla sala slot. A tal proposito i militari si sono concentrati anche sulla presenza di un’autovettura notata nei pressi dell’esercizio in concomitanza della rapina, risultata poi essere in uso al rapinatore romano, dalla quale è sceso un giovane con la stessa fisionomia dell’avventore preso in ostaggio dai rapinatori. Ma proprio la dinamica della rapina non convinceva gli inquirenti, in particolare la condotta del presunto ostaggio e l'aggressione dello stesso da parte di uno dei malviventi.

La scena osservata dalle immagini acquisite dai Carabinieri, “all’insegna della teatralità”, come rimarcato dallo stesso Gip, secondo i carabinieri non ha lasciato dubbi sul pieno coinvolgimento del soggetto con i due rapinatori. Inoltre, l’incrocio di dati, l’analisi di tabulati ed abbigliamento, nonché la ricostruzione puntuale degli spostamenti hanno permesso di identificare gli arresti e di stabilire il coinvolgimento pieno del presunto ostaggio nella rapina. I tre, che sono stati rintracciati a Pomezia, sono ora stati rinchiusi nel carcere di Pescara. I video delle telecamere sono stati recuperati anche grazie alla collaborazione della polizia locale di Spoltore guidata dal comandante Panfilo D'Orazio.