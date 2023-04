Rubano il portafogli a un 27enne dopo averlo aggredito: arrestati

In via Tiburtina, intorno a mezzanotte, sono stati arrestati dalla polizia di Pescara, in flagranza di reato, un 39enne di origini campane e un 34enne libico, entrambi con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio.

I due uomini avrebbero rubato il portafogli a un giovane del posto, di 27 anni, dopo averlo aggredito, per poi tentare di scappare all'arrivo delle pattuglie. L'allarme è stato dato da alcuni passanti.

Inseguiti e bloccati dagli agenti, il campano e il libico sono finiti in manette con l'accusa di rapina in concorso. Adesso si trovano in carcere.