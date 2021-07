Imprenditore rapinato dell'orologio da 50 mila euro in pieno centro

Rapina in pieno centro a Pescara un paio di giorni fa.

Vittima un imprenditore sui 60 anni che si è visto sfilare dal polso un orologio di grande valore mentre era in via Mazzini.

Un Patek-Philippe da 50-60 mila euro.

Del caso si sono occupati prima gli della squadra volante e adesso quelli della squadra mobile che con le indagini puntano a individuare il rapinatore.