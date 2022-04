Rapinata gioielleria del centro: rubati 9 Rolex per un valore di 90mila euro

Paura nella gioielleria Seta di via Cesare Battisti. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18, tre uomini con il viso parzialmente coperto hanno approfittato del fatto che gli addetti stavano sistemando le vetrine e che la porta era aperta per entrare nel negozio. Come riporta l'agenzia Agi, i tre hanno minacciato i dipendenti e si sono impossessati di nove orologi Rolex per un valore complessivo di 80-90 mila euro, per poi allontanarsi a piedi.

Secondo le prime informazioni, i tre malviventi non erano armati. Sul posto è intervenuta la polizia con la squadra volante e la squadra mobile. Le indagini e le ricerche sono tutt'ora in corso. I testimoni sono stati ascoltati e sono stati visionati sia i video registrati dalle telecamere di sorveglianza della gioielleria sia quelli registrati dalle videocamere presenti nelle strade della zona.