Rapina un connazionale e ruba un tablet da un'auto in sosta in piazza Garibaldi: arrestato

Un 37enne di nazionalità senegalese è stato arrestato nella notte di sabato 6 maggio con l'accusa di rapina. Gli agenti della squadra volante sono intervenuti in piazza Garibaldi, dove l'uomo aveva sottratto con violenza una somma di denaro custodita in un borsello, dopo che aveva tentato di impossessarsi della bicicletta di quest'ultimo.

L’uomo, rintracciato nelle vicinanze della piazza, è stato riconosciuto dalla vittima e trovato in possesso in uno zaino, di una borsa da donna di colore argento contenente a sua volta un tablet di cui non ha saputo dare giustificazione per il possesso.

A quel punto gli agenti hanno fatto un veloce controllo sulle auto in sosta, constatando che, poco distante, vi era un’autovettura parcheggiata con il vetro infranto. Dal numero di targa si è

potuti risalire alla proprietaria che riconosceva la borsa e il tablet procedendo quindi alla denuncia.

L’uomo veniva accompagnato in questura e si è accertato che venerdì 5 maggio aveva rubato circa 90 kg di rame contenuto in due borsoni e per questo era stato denunciato per ricettazione. Ora per lui è scattata un'altra denunciato per furto aggravato e l'arresto per rapina.