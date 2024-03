Entra a volto coperto in farmacia, minaccia il professionista e si fa consegnare l'incasso

Sarebbe entrato in farmacia con il volto coperto intorno all'orario di chiusura minacciando il titolare e facendosi consegnare il denaro che c'era in cassa per poi far perdere le sue tracce. Questo quanto accaduto in una farmacia di viale Marconi giovedì 28 marzo.

Un ennesimo colpo avvenuto in città dove da tempo si registrano episodi simili di microcriminalità tanto che in centro sono stati intensificati i controlli proprio per contrastarli. Tra gli episodi si ricorda quello avvenuto nella libreria Mondadori dove un uomo ha minacciato con un taglierino la dipendente portando via 400 euro (l'episodio risale al 6 marzo).

Regolare denuncia per la rapina avvenuta nella farmacia è stata svolta e a indagare è la polizia. Raccolte le testimonianze qualche risposta potrebbe arrivare dalle telecamere della videosorveglianza.