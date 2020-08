Tenta una rapina in un supermercato del centro di Pescara, ma dopo l'arresto evade dai domiciliari

Ha seminato il panico nel supermercato Eurospar in piazza Martiri Pennesi a Pescara, tentanto una rapina con un coltello, e quando è stato arrestato dalla polizia è poi evaso dai domiciliari. È attualmente ricercato dalle forze dell'ordine un 30enne di Francavilla M.A, già noto alle forze dell'ordine, che mercoledì 26 agosto nel pomeriggio ha minacciato di accoltellare la cassiera chiedendo di avere l'incasso, e infilando una mano sotto alla maglia per lasciar intendere di essere armato.

La donna però ha iniziato ad urlare e la direttrice si è avvicinata mettendolo in fuga ed inseguendolo anche fuori dal negozio, fino a quando gli agenti della squadra volante accorsi sul posto lo hanno bloccato ed arrestato. L'uomo è stato poi posto agli arresti domiciliari tentando anche di fornire false generalità. Ma ieri mattina quando gli agenti lo hanno cercato in casa per il processo per direttissima, hanno scoperto che era evaso ed è attualmente ricercato.