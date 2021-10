Rapina una donna in bici e si dà alla fuga in centro: inseguito e arrestato dai carabinieri

Un 44enne di Pescara, noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, la persona e reati di spaccio di sostanze stupefacenti è stato arrestato ieri pomeriggio a Pescara dai carabinieri per aver rapinato una donna che viaggiava a bordo della sua bicicletta in via Cavour. L'uomo, a bordo di una bicicletta elettrica, ha affiancato la vittima e dopo averla minacciata e strattonata le ha rubato la borsa.

La donna, impaurita, non si è persa d'animo e dopo aver tentato di inseguirlo, ha subito chiamato in aiuto le forze dell’ordine. La centrale cperativa dei carabinier dava subito l’allarme alle pattuglie sul territorio e i militari della stazione di Pescara Scalo riuscivano poco dopo ad intercettare l'uomo che, alla vista dei militari, si dava alla fuga verso l’area di risulta percorrendo vie a senso unico e cercando quindi di seminare ed eludere il controllo dei militari che lo stavano inseguendo. Un carabinieri però lo ha raggiunto a piedi mentre la pattuglia ha bloccato l'altro accesso di via Bassani dove è stato fermato e arrestato. Ora è trattenuto nelle camere di sicurezza del comando provinciale in attesa del giudizio di convalida, mentre la refurtiva è stata restituita alla donna.