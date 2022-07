Rapina a mano armata nel centro agroalimentare di Cepagatti: ferita una guardia giurata [FOTO]

Rapina a mano armata questa mattina a Cepagatti, nell'area del centro agroalimentare. In base alle prime informazioni, una banda di malviventi avrebbe fatto irruzione nel tentativo di portare via un'ingente somma di denaro. Una guardia giurata in servizio sarebbe rimasta ferita dopo essere stata colpita con il calcio di una pistola in testa. Sul posto i carabinieri della compagnia di Pescara che si stanno occupando delle indagini ed hanno avviato le ricerche dei malviventi. La guardia giurata è stata soccorda da un'ambulanza della Life. Al momento dell'intervento era in stato di semi incoscienza ma le sue condizioni, una volta arrivato in pronto soccorso, non sono state giudicate gravi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO