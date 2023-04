Rapina un'anziana davanti a un centro commerciale di Rimini ferendola gravemente e fugge: fermato in provincia di Pescara

Secondo quanto si apprende sabato 23 aprile l'uomo si sarebbe avvicinato con la sua Fiat 500 all'anziana che aveva appena finito di fare la spesa. Sceso dall'auto avrebbe afferrato la borsa che la donna aveva lasciato nel carrello per poi darsi alla fuga. La donna però avrebbe cercato di fermarlo infilandosi nel finestrino, ma lui l'avrebbe spinta travolgendola e facendola cadere rovinosamente a terra.

L'allarme lo hanno dato altri clienti del centro commerciale che hanno avvisato polizia e 118 con la donna portata d'urgenza in ospedale dove è ricoverata per un serio trauma cranico e lesioni varie. Raccolte le testimonianze e visionati i video della sorveglianza si è riusciti a individuare la targa dell'auto risultata rubata in provincia di Bologna il 19 aprile e anche ad avere una descrizione del 38enne, un casertano già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona.

È quindi partita la caccia all'uomo fino a quando non è stato fermato proprio nella nostra provincia e portato nel carcere dei “Casetti” di Rimini.