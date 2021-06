Donna rapinata in casa di notte, si ritrova due banditi davanti al letto

Paura per un'anziana di 74 anni di Alanno Scalo vittima di una rapina la scorsa notte

Una donna è stata rapinata in piena notte nella sua casa ad Alanno Scalo.

Due malviventi con il volto travisato e dall'accento locale sono entrati passando da una porta laterale.

Una volta nell'abitazione hanno intimato alla donna di non parlare o urlare perché in questo modo non le sarebbe accaduto alcunché.

Le hanno rubato una collanina d'oro strappandogliela dal collo e quasi 100 euro presi dalla borsa della donna dopo aver messo a soqquadro la casa. Il fatto è avvenuto l’altra notte intorno alle ore 2:30. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Stazione di Alanno e della Compagnia di Penne.