Fa il giro del negozio e quando arriva alla cassa estrae il coltello, rapina ad Acqua&Sapone

Un uomo armato di coltello ha minacciato la cassiera del punto vendita di via Mazzarino nel tardo pomeriggio di sabato

Una rapina è stata messa a segno nel punto vendita di via Mazzarino a Pescara della catena Acqua&Sapone.

Il fatto risale al tardo pomeriggio di sabato quando un giovane ha minacciato, armato di coltello, la cassiera del punto vendita.

Il malvivente, con il volto travisato dall'obbligatoria mascherina, ricevuto il denaro (circa 100 euro) si è dileguato in fretta, come riferisce Il Centro.

Lanciato l'allarme, sul posto è arrivata la polizia con la squadra volante ma del rapinatore si erano già perse le tracce. In base alla ricostruzione di quanto accaduro sembra che il ragazzo si sia finto cliente e solo una arrivato nella zona delle casse ha messo in atto la rapina. Indagini in corso da parte della squadra mobile.