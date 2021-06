Paura in centro, rapina con accoltellamento in piazza Sacro Cuore: è caccia ai malviventi

L'episodio è avvenuto attorno alle 19 quando tre persone a volto coperto hanno avvicinato un uomo di 58 anni per rubargli l'orologio e nella colluttazione è stato ferito con un'arma da taglio

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi a Pescara. Poco prima delle 19, infatti, un uomo è stato rapinato ed accoltellato mentre stava rientrando a casa in piazza Sacro Cuore. In base alle prime informazioni, sembra che l'uomo, un 58enne, sarebbe stato avvicinato da tre persone (due uomini e una donna) con il volto coperto che hanno tentato di rubargli l'orologio di valore che aveva al polso.

Durante la colluttazione, i rapinatori lo hanno colpito al collo con un'arma da taglio prima di darsi alla fuga a piedi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118 che ha stabilizzato il 58enne e lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara in codice rosso. Ha riportato due ferite fra il collo e la spalla, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ad occuparsi dei rilievi e delle indagini la polizia con la squadra volante e la squadra mobile che hanno subito avviato le ricerche per cercare di localizzare i malviventi.