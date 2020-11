Fermata in auto a Rancitelli con 45 grammi di eroina e cocaina: arrestata dalla guardia di finanza

Una donna di 37 anni di Pescara, di etnia rom, è stata denunciata e arrestata dalla guardia di finanza. La donna, ieri pomeriggio stava transitando in zona Rancitelli con la sua auto quando è stata fermata per un controllo, nell'ambito dei dispositivi di sicurezza disposti per il rispetto delle norme restrittive applicate per l'emergenza sanitaria.

La 37enne, nota alle forze dell'ordine per reati di estorsione e spaccio, è stata segnalata dall'unità cinofila operante con i baschi verdi, e trovata in possesso di 45 grammi di eroina e cocaina, oltre a 360 euro e un bilancio di precisione. La donna è stata quindi arrestata per i reati di spaccio e per la violazione dell'articolo 73 del dpr 309/90.