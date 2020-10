Notte di paura a Rancitelli: due auto incendiate ed una danneggiata, gli aggiornamenti [FOTO]

Notte di paura ed apprensione a Rancitelli dopo i tre atti intimidatori avvenuti nel giro di poche ore. Sul posto infatti la polizia, con la squadra volante, è intervenuta attorno alle 3,30 per una prima vettura incendiata al Ferro di Cavallo, una Lancia Y. Alle 5,30 un nuovo intervento è avvenuto sempre in via Tavo dove è stata incendiata un'altra vettura, una fiat Punto. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme prima che si potessero propagare ad altre automobili. Infine un terzo intervento della polizia è avvenuto poco dopo quando un'altra automobile è stata danneggiata con la rottura dei vetri tramite l'uso di alcune pietre.

(foto comitato "Per una nuova Rancitelli")

Una delle vetture apparteneva al residente vittima di un altro atto intimidatorio qualche settimana fa. Del caso si sta occupando la squadra mobile. Intanto il comitato "Per nuova nuova Rancitelli" evidenzia come si tratti di un attacco mirato e premeditato contro cittadini onesti, e dunque non si tratterebbe di un atto vandalico di qualche balordo:

