Un nostro lettore ci fa notare che "fortunatamente questo ramo, comunque di grosse dimensioni, non ha colpito i passanti, perché altrimenti qualcuno si sarebbe potuto fare male. Servirebbe una maggiore manutenzione. Qui c'è un passaggio continuo di gente. Ogni tanto dare una "pulita", togliendo questi rami secchi, non sarebbe una cattiva idea".

Un ramo secco è caduto da una palma in piazza Salotto, a pochi metri dall'incrocio con via Cavour-via Regina Elena, nella tarda mattinata di oggi (10 ottobre).

Ramo secco cade da una palma in piazza Salotto: "Per fortuna non ha colpito nessuno" [FOTO]