Rami pericolanti nel parco di Villa Sabucchi, intervengono i vigili del fuoco [FOTO]

Intervento dei vigili del fuoco di Pescara nella mattinata di giovedì 3 agosto al parco di Villa Sabucchi per mettere in sicurezza alcuni rami pericolanti all'interno dell'area verde. Una squadra del comando provinciale di viale Pindaro, munita di autoscala, si è occupata delle relative operazioni, che sono state portate a termine nel giro di pochi minuti.

Il vicesindaco e assessore comunale ai parchi Gianni Santilli, informato del fatto, ricorda che i rami pericolanti possono rappresentare una minaccia per l'incolumità delle persone che frequentano il parco, poiché c'è il rischio che cadano all'improvviso per il vento forte o, più semplicemente, per la loro instabilità. Non solo: rimuovendo i rami pericolanti, i vigili del fuoco contribuiscono a preservare la salute degli alberi e dell'ecosistema del parco stesso. Mantenere il parco libero da rami pericolanti assicura inoltre che le persone possano continuare a visitarlo e a usufruire delle sue aree ricreative in modo sicuro.