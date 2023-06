In casa aveva 1.800 chili di cave di rame, denunciato per ricettazione

Nella sua abitazione nei pressi della stazione ferroviaria di Pescara Porta Nuova la polizia avrebbe trovato quasi due tonnellate di cavi di rame rubati.

Per questo motivo un uomo di 43 anni è stato denunciato per il reato di ricettazione e il metallo (1.800 chili) è stato posto immediatamente sotto sequestro.

Il furto, in base alla ricostruzione della polizia, era stato messo a segno in più fasi ma in più occasioni gli agenti della squadra volante erano riusciti a rintracciare gli artefici dei fatti, recuperando svariati quintali di rame.

Nel mirino dei ladri la sede di un stabilimento industriale di Pescara dismesso da anni, l'ex cementificio. I malviventi, erano entrati nell’immobile in disuso, riuscendo a rimuovere numerosi cavi del prezioso metallo dall'impianto elettrico. Nella mattinata di domenica 18 giugno, gli agenti hanno però sorpreso un 43enne di origini rumene che avrebbe detenuto, dentro alla sua casa, sita nei pressi della stazione di Pescara Porta Nuova, numerosi cavi di rame di cui il cittadino non è riuscito a indicarne la provenienza. Gli ulteriori accertamenti svolti hanno permesso di riscontrare che tale materiale fosse stato rubato dal sito abbandonato. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per ricettazione.