Sorpreso un altro uomo in bici con un carico di 50 chili di rame, denunciato

Nuova denuncia a Pescara per un uomo fermato in sella a una bicicletta mentre trasportava un carico di rame.

L'ultimo episodio è della serata di mercoledì 26 aprile quando i carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia hanno intercettato un uomo in bici.

L'uomo, 38 anni di nazionalità senegalese e senza fissa dimora, sarebbe stato trovato con un carico di circa 50 chilogrammi di rame.

Il 38enne è stato segnalato alla competente autorità giudiziaria a piede libero per il reato di ricettazione. I militari dell'Arma stanno accertando la provenienza del materiale sottoposto a sequestro.