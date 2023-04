Alla vista della polizia prova a fuggire ma viene raggiunto, in bici trasportava 80 chili di rame: denunciato

Ancora una denuncia per un uomo sorpreso a Pescara con un carico di rame provento di furto.

L'ultimo episodio è accaduto nel pomeriggio di sabato 8 aprile quando la polizia ha intercettato un uomo sospetto in sella a una bicicletta in via Aterno.

L'uomo, di nazionalità senegalese, alla vista degli agenti della squadra volante avrebbe provato ad allontanarsi per eludere il controllo.

Ma i poliziotti, insospettiti dalla sua condotta, hanno deciso di procedere a una veriifica.

Così il ciclista è stato rapidamente raggiunto e sarebbe stato trovato con un carico di circa 80 chili di rame per i quali non ha saputo fornire valide spiegazioni riguardo alla legittima provenienza. Di conseguenza è scattata la denuncia in stato di libertà per ricettazione, mentre il materiale è stato posto immediatamente sotto sequestro penale.