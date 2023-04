Nell'auto aveva 70 chili di rame, scoperto e denunciato durante un controllo in via Tiburtina

Dovrà rispondere del reato di ricettazione un uomo di 40 anni di nazionalità tunisina che, dopo essere stato fermato per un controllo stradale in via Tiburtina Valeria a Pescara dalla polizia nella serata di giovedì 13 aprile, sarebbe stato trovato in possesso di più di 70 chili di rame.

Il materiale sarebbe stato rinvenuto dagli agenti della squadra volante dopo che il 40enne ha destato sospetti.

Scattato il controllo i poliziotti avrebbero rinvenuto nella parte posteriore della vettura 3 bobine di cavi di rame.

Il materiale, dopo gli immediati accertamenti esperiti, è risultato essere stato asportato da uno stabilimento industriale attualmente in disuso di Pescara. Il cittadino tunisino è risultato, inoltre, irregolare sul territorio nazionale pertanto sono state attivate le procedure volte all’adozione del provvedimento di espulsione dall’Italia. Le attività di contrasto al furto dell’oro rosso, svolte dal personale delle volanti, ha portato dall’inizio dell’anno al sequestro di oltre 1.200 chili di rame.