Sarebbe pescarese il ragazzo minorenne ucciso nel parco Baden Powell

Il ragazzo ucciso e ritrovato morto nel parco Baden Powell in via Raffaello a Pescara non sarebbe di origine straniera come emerso inizialmente ma di Pescara.

E invece di 15 anni ne avrebbe 16, come riferisce l'AdnKronos.

Il corpo senza vita del minorenne è stato ritrovato vicino a un sottopassaggio della ferrovia all'interno dell'area verde a poca distanza da un campo di calcetto.

Giaceva riverso nell'erba insanguinata, con evidenti ferite da taglio. Massimo riserbo della Procura sull'accaduto, da cui trapela soltanto che «si tratta di un caso delicatissimo». Il giovane ucciso, quindi, è del posto. Nel giro di qualche ora sono stati fermati due ragazzi, anche loro minorenni.