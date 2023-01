Studente del Pescarese finisce in ospedale dopo uno scherzo in una scuola di Chieti, aperta un'inchiesta

Uno studente di 14 anni residente nel Pescarese è ricoverato nell'ospedale "Santo Spirito" di Pescara dopo essere stato vittima di uno scherzo finito evidentemente male.

Come riferisce ChietiToday, il 14enne si è ferito dopo essersi seduto su una riga posizionata in verticale sulla sedia da un compagno di classe.

A causa delle ferite provocate il giovane ha iniziato a sanguinare.

I medici hanno così deciso per il trasferimento nel reparto di chirurgia pediatrica del noscomio pescarese dove ieri sera è stato operato. Bocche cucite dalla scuola, nessuno vuole parlare. Da elementi in ambito ospedaliero sembrerebbe che i compagni di classe coinvolti siano due: uno avrebbe distratto il ragazzo mentre il secondo reggeva il righello in verticale che ha provocato le lesioni. Il racconto dei docenti e degli studenti coinvolti potrebbe chiarire i contorni dello scherzo finito male: uno studente sempre frequentante la stessa classe si sarebbe reso immediatamente disponibile a raccontare i fatti.

Ieri gli agenti della questura di Chieti hanno acquisito gli indumenti insanguinati in ospedale, utili per l’avvio delle indagini.