Ragazzo di 30 anni rischia di annegare, salvato dall'intervento congiunto di due bagnini

Un giovane di 30 anni ha rischiato di annegare mentre stava facendo il bagno in mare nel tratto antistante la spiaggia libera di Fosso Vallelunga.

L'allarme è scattato intorno alle ore 17:15 quando i soccorritori acquatici degli stabilimenti balneari Lido 186 e Mare Blu, Brian Sosa della ditta Angeli del Mare Fisa e Marco Camplone della ditta Lifeguard Compagnia del Mare hanno notato in acqua un bagnante in difficoltà.

Tutti e due si sono prontamente lanciati in mare e a nuoto hanno salvato il 30enne che stava annegando.

Insieme hanno preso il pericolante e lo hanno riportato in salvo a riva. Grazie all'immediato intervento dei soccorritori non c'è stato bisogno di chiamare il 118. Marco Schiavone, titolare degli Angeli del Mare e Christian di Santo, titolare della Lifeguard Compagnia del Mare «ringraziano entrambi i soccorritori per il magnifico intervento effettuato».