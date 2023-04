Ragazzo rapinato in piazza Alessandrini, si cercano i responsabili

Un 19enne è stato rapinato da un gruppo di giovani che poi si sono dileguati, facendo perdere le proprie tracce. Il fatto si sarebbe verificato intorno alle ore 2 di questa notte in piazza Alessandrini, a poca distanza dalla movida di Pescara Vecchia. Sul posto gli agenti della polizia, che hanno ascoltato il racconto della vittima, sentendo anche alcune persone che hanno assisitito allo spiacevole episodio.

Poco dopo gli operatori del 113 sono riusciti a rintracciare e identificare, in un locale di viale Marconi, un gruppo di cinque ragazzi, tra i quali ce ne erano due che corrispondevano alle descrizioni fornite dai testimoni. Sono adesso in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e per individuare tutti gli autori dell’aggressione.