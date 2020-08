Ragazzo preso a bottigliate in un locale, interviene la Croce Rossa di Silvi

Un’ambulanza della Croce Rossa di Silvi è dovuta intervenire la scorsa notte in un locale di Pineto per condurre in ospedale un 26enne, preso a bottigliate da un altro ragazzo al culmine di una lite per futili motivi.

Sul posto si sono recati anche i carabinieri e la polizia per effettuare gli accertamenti di rito. Il giovane colpito dalle bottigliate ha riportato alcune ferite al volto.