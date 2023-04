Minorenne torna a casa in preda ad alcol e droga e aggredisce la madre, poi si scaglia contro i soccorritori: interviene la polizia

Pasquetta movimentata per un ragazzo minorenne di 16 anni che dopo essere tornato a casa in preda ai fumi dell'alcol e della droga avrebbe aggredito la mamma, anche menandola, tanto che quest'ultima ha chiesto l'intervento dei soccorritori del 118 allo scopo di farlo calmare.

Sul posto, in una strada nella zona della riviera di Porta Nuova, sono così intervenuti gli operatori della Misericordia.

Ma il 16enne si sarebbe rifiutato categoricamente di farsi visitare nell'ambulanza dopo aver visto lungo la strada i sanitari.

Preso dal nervosismo avrebbe prima tirato pugni e calci contro il mezzo di soccorso e successivamente avrebbe rivolto parolacce e sputi verso il personale. Inevitabile, a quel punto, anche l'intervento della polizia con gli agenti che avrebbero faticato non poco per riportare il ragazzo alla calma: poi, anche con il sostegno dei genitori, il ragazzo è stato convinto a farsi visitare in pronto soccorso.