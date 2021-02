Gli cade una lastra di ghiaccio sul ginocchio, paura per un ragazzo sui Monti della Laga

Paura sui Monti della Laga in Abruzzo per un infortunio subìto da un ragazzo che stava scalando con 3 amici la cascata della Regina.

I 4 giovani abruzzesi erano in località Pian Cavalieri allo scopo di fare ice climbing.

Uno di essi si è infortunato quando gli è caduta una lastra di ghiaccio sul ginocchio.

A causa della zona molto impervia, due suoi compagni sono stati costretti a chiamare i soccorsi tornando al primo centro abitato, distante circa 10 chilometri dal luogo dell'incidente. Il 118 ha allertato le squadre del soccorso alpino e speleologico della stazione di Ascoli Piceno che si sono portate subito sul luogo, insieme ai vigili del fuoco di Ascoli, con cui c'è stata collaborazione nel complicato avvicinamento al luogo dell'incidente.

A poco più di 10 minuti dall'infortunato però, pronti a svolgerere un intervento complicato, date le condizioni meteo e del luogo, le squadre di terra hanno ricevuto via radio la comunicazione che il tentativo di recupero da parte dell'elicottero di vigili del fuoco era andato a buon fine.

Dal soccorso alpino ricordano che «nella scelta dell'attività da svolgere in ambiente impervio, l'importanza di una corretta valutazione delle condizioni del terreno d'azione, anche in considerazione delle evoluzioni meteorologiche».