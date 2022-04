Trovato in possesso di droga in piazza Santa Caterina, nei guai un giovane

Un ragazzo di 27 anni è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Pescara Scalo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 27enne, di nazionalità nigeriana, è stato scoperto nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare fenomeni di illegalità, con un occhio particolare rivolto allo spaccio di droga eseguito nella serata di ieri, lunedì 4 aprile.

Tra le persone controllate, già note alle forze dell'ordine per reati correlati agli stupefacenti, il 27enne nigeriano, domiciliato in città, che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 5,5 grammi di marijuana, 16 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

Per questo motivo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.