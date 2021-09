Sorpreso nella zona del porto con la droga, giovane denunciato

Un giovani di 28 anni originario della Repubblica del Mali è stato denunciato alle competenti autorità dai carabinieri della sezione radiomobile Nor della Compagnia di Pescara dopo essere stato trovato in possesso di droga.

In particolare, i militari dell'Arma hanno eseguito una pequisizione personale nell'area portuale cittadina scoprendo come il 28enne avesse 41 grammi di sostanza stupefacente, marijuana nello specifico.

La droga era suddivisa in dosi e confezionata con cellophane. Rinvenuti anche un bilancino di precisione e altro materiale idoneo per il confezionamento della droga.

Per queste ragioni il 28enne, in Italia senza fissa dimora, è stato denunciato.