Destinatario di un decreto d'espulsione della questura di Pescara, nei guai un automobilista fermato al casello di Ancona

Era destinatario di un provvedimento di espulsione con relativo ordine di esecuzione della questura di Pescara di lasciare il territorio nazionale ma è stato sorpreso alla guida di un'automobile dagli agenti della polizia stradale.

Il ragazzo, di origine straniera, è stato fermato al casello dell'autostrada A14 di Ancona nord, come riferisce AnconaToday.

Il giovane è apparso subito molto nervoso e impacciato.

Il suo modo di comportarsi ha indotto i poliziotti a richiedere le generalità ed è emerso come i suoi documenti di soggiorno non fossero in regola. Dai successivi accertamenti è stato appurato che ci fosse una richiesta rigettata di asilo politico e la pendenza di un provvedimento di espulsione con relativo ordine di esecuzione della questura di Pescara di lasciare il territorio nazionale. Di conseguenza è scattata la denuncia per la violazione del provvedimento di espulsione.