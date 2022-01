Ragazzino di 12 anni aggredito e picchiato da un coetaneo per 2 euro finisce in ospedale

Violenza in viale Bovio a Pescara dove un ragazzino di soli 12 anni è stato aggredito e picchiato da un coetaneo mentre stava infilando una moneta da 2 euro in un distributore di bevande non distante da piazza Duca degli Abruzzi.

A causa dei colpi ricevuti dal bullo, schiaffi e pugni, per il 12enne si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che l'hanno accompagnato in ospedale.

Il fatto è avvenuto in viale Bovio nella serata di ieri, giovedì 13 gennaio. Del caso si sono occupati gli agenti della polizia che hanno identicato e segnalato al tribulane per i minorenni l'aggressore.