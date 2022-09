Crolla una scala al Globe Theatre di Roma, tra i feriti anche i ragazzi di una scolaresca di Roseto degli Abruzzi

Paura per una scolaresca di Roseto degli Abruzzi a Roma dove è rimasta coinvolta nel crollo di una scala del Globe Theatre.

I giovani erano nella capitale per assistere allo spettacolo del Macbeth, come riferisce RomaToday.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha chiamato il sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes, per informarlo sulle condizioni dei ragazzi del comune abruzzese, come riferisce l'Ansa.

«Stiamo monitorando in tempo reale la situazione dei nostri ragazzi del liceo "Saffo" rimasti coinvolti nel crollo di parte della scalinata del Globe Theatre a Villa Borghese a Roma», fa sapere il sindaco Nugnes come riferisce l'agenzia Dire, «ho ricevuto rassicurazioni sullo stato di salute dei nostri studenti dal dirigente scolastico, Achille Volpini, e dalla consigliera comunale Simona Di Felice, docente nell'istituto che stava accompagnando gli studenti in gita. Alcuni di loro sono stati portati negli ospedali romani per le dovute cure, ma al momento non ci sarebbero situazioni preoccupanti, stiamo comunque tenendo sotto controllo la situazione e daremo eventuali aggiornamenti nelle prossime ore. Ho avuto anche il piacere di sentire il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, immediatamente intervenuto sul posto che mi ha rassicurato sulla situazione e che ringrazio per la premura dimostrata nei confronti dei nostri ragazzi e dei loro accompagnatori. Ci tengo infine a ringraziare, a nome della nostra città, i soccorritori che sono immediatamente intervenuti sul posto».

Il bilancio finale del crollo di una scala del Globe Theatre è di 12 feriti, 11 dei quali sono stati portati in ospedale e uno curato sul posto. Lo fa sapere l'assessore della Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che nel dettaglio spiega: due feriti sono stati trasportati al Gemelli, due al San Camillo, due all'Umberto I, due al Santo Spirito, due al Bambino Gesù sono e uno al San Giovanni. «Hanno tutti riportato traumi da caduta, sono in corso tutti gli esami clinici e sono tutti vigili e collaboranti. Al triage sono risultati tutti codici verdi e gialli, due le situazioni meritevoli di maggior approfondimento e sono relative ai due feriti trasportati al San Camillo e al Policlinico Gemelli, ma nessuno in condizioni preoccupanti. I soccorsi sono stati tempestivi ed è stato avvisato responsabile ufficio scolastico regionale», conclude l'assessore.