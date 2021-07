Quindici ragazzi pescaresi bloccati in Grecia dove erano in vacanza: 6 sono positivi al Covid

Sono in totale una quindicina i ragazzi del Pescarese attualmente bloccati in Grecia dopo che 6 di loro sono risultati positivi al Covid-19.

I giovani, di età compresa tra 17 e 21 anni, sono di Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo.

Erano partiti per la Grecia lo scorso 7 luglio con un volo dall'aeroporto di Roma Ciampino. Ma dopo la positività al Covid-19 accertata per 6 di loro è scattata la quarantena con l'impossibilità di rientrare in Abruzzo. Per gli altri 9 il tampone molecolare è risultato negativo. Alcuni avevano fatto il vaccino (anche doppia dose), un paio avrebbero la febbre mentre gli altri sono asintomatici.