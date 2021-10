Quattro ragazzi intossicati in una casa di Villa Celiera, due sono gravi

Paura in un appartamento di Villa Celiera nel quale sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio 4 giovani, due ragazzi e altrettante ragazze.

Le due coppie, in paese per il fine settimane, provengono da Roma.

A provocare l'intossicazione molto probabilmente è stato il gas fuoriuscito dalla caldaia. I soccorsi sono stati richiesti nelle tarda mattinata di oggi, domenica 17 ottobre, e l'intossicazione è avvenuta nelle ore notturne. Al risveglio i giovani non si sono sentiti bene.

Sono stati i due ragazzi meno storditi dal gas a lanciare l'allarme. Sul posto sono così stati inviati due elicotteri del 118, uno da Pescara e l'altro dall'Aquila che hanno trasportato i due più gravi rispettivamente nell'ospedale di Chieti e in quello dell'Aquila. Gli altri sono stati accompagnati nell'ospedale di Penne e sono stabili. Tutti in codice rosso. Di quanto accaduto si occupano i carabinieri della Compagnia di Penne e i vigili del fuoco.