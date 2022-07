Ragazze investite sui binari, le modifiche alla circolazione ferroviaria

Da questa mattina alle ore 7 il traffico ferroviario è sospeso tra Pesaro e Rimini per l’investimento di due ragazze sui binari a Riccione. Richiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. Pertanto, come prevedibile, i treni stanno subendo modifiche e limitazioni di percorso anche nella tratta abruzzese. L'Intercity 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:40) è stato cancellato da Pesaro a Bologna Centrale.

Questi, invece, i treni ad Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti e che prevedono la partenza, l'arrivo o una fermata nella nostra città: FR 9802 Pescara (5:00) - Milano Centrale (9:35); FR 8810 Bari Centrale (5:30) - Milano Centrale (12:54); FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (10:54); FR 9803 Milano Centrale (7:05) - Pescara (11:34); FR 8803 Milano Centrale (8:05) - Bari Centrale (15:30); FA 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (16:08).

È possibile conoscere l'andamento del proprio convoglio e le soluzioni di viaggio dalla stazione di proprio interesse con Cerca Treno.